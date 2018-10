Aulla, cercasi membro dello staff del sindaco: come partecipare al bando

- Il Comune di Aulla ha bandito un posto per istruttore amministrativo di categoria C1 per l'ufficio staff del sindaco. Avrà un contratto della durata di 1 anno, rinnovabile solo una volta per l'anno consecutivo. Lavorerà part-time per 11 ore e 20 minuti settimanali. Per inoltrare le domande c'è tempo fino alle 12 del 5 ottobre 2018. L’istruttore amministrativo svolge diverse mansioni specialistiche, tra cui la raccolta, organizzazione ed elaborazione dei dati o informazioni complesse. Ha funzioni di segretariato, classificazione e fascicolazione. I candidati dovranno essere in possesso del diploma di scuola media superiore e avere cittadinanza italiana o di un altro degli Stati europei.Il bando sarà pubblicato sul sito del Comune per 15 giorni. Le domande andranno presentate a mano o inviate a mezzo raccomandata all'Ufficio protocollo del Comune di Aulla, oppure ancora in via telematica alla casella PEC del Comune di Aulla (comune.aulla@postacert.toscana.it). La selezione avverrà attraverso un colloquio orale che verterà sul testo unico degli enti locali. I colloqui avverranno a partire da Giovedì 11 ottobre alle 9.Tutte le informazioni per la presentazioni della domanda si possono trovare