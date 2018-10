Ad Aulla inaugurati due nuovi bus

Valettini: «Nel nostro comune molti pendolari, importante investire sul settore»

Lunigiana e Apuane - Oggi Ctt Nord ha inaugurato due nuovi bus ad Aulla. “L’amministrazione comunale – ha commentato il sindaco del Comune di Aulla Roberto Valettini – ringrazia l’azienda per aver avuto questa attenzione per il nostro territorio. Sono due autobus indispensabili per la fruibilità dei trasporti che nei nostri comuni hanno bisogno di maggiore cura. Dal nostro Comune passano molti pendolari, per questo è importante rendere efficiente questo settore.”



Il Presidente di Ctt Andrea Zavanella dichiara: “E’ un ulteriore impegno verso la qualità del servizio di Ctt Nord. I bus sono stati acquistati con cofinanziamento della Regione Toscana. Il 29 dicembre scorso è stato firmato il contratto ponte, raggiunto dopo un lungo periodo di incertezza dovuto all’aggiudicazione della gara a lotto unico regionale ed ai ricorsi da essa scaturiti. Il contratto ponte è stato concepito per gestire il periodo transitorio in attesa del parere della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato, attraverso un affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico locale in via d’urgenza agli attuali gestori riuniti in un unico consorzio. La scelta da parte di tutte le altre aziende consorziate in One, di aderire al contratto ponte proposto dalla Regione non pregiudica le rivendicazioni pendenti in Consiglio di Stato, ed è dovuta alla necessità di fare nuovi investimenti in mezzi, tecnologie e procedere a nuove assunzioni”.