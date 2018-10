Successo per il festival dei Luoghi Medievali a Pistoia

Presenti anche i comuni di Fosdinovo, Casola in Lunigiana e Fivizzano

Lunigiana e Apuane - Grande successo per il festival dei Luoghi Medievali, il primo festival dedicato ai luoghi medievali italiani eccellenti, che si è tenuto a Pistoia dal 28 al 30 settembre 2018. Presenti anche i comuni di Fosdinovo, Casola in Lunigiana e Fivizzano.



L’iniziativa, ideata e coordinata fin dalla sua prima edizione del 2011 da Associazione MusiKé con la compartecipazione del Comune di Pistoia, ha assunto quest’anno una nuova veste con un format che mira nella città toscana alla promo-commercializzazione dei Comuni italiani a forte identità medievale quali destinazioni eccellenti di turismo storico e rievocativo.



Molto il pubblico che domenica mattina ha assistito al corteggio di 15 gruppi storici e 500 figuranti che hanno animato le strade della città. Il corteggio è culminato in Piazza Duomo con una rassegna di tutte le delegazioni partecipanti ed una esibizione corale degli sbandieratori di Pistoia, Volterra, Pescia e Fivizzano. Tra i gruppi storici “ospiti” della manifestazione: la Compagnia d’Arme Santaccio da Pistoia di Chiusi, le Contrade e le Compagnie degli Sbandieratori e dei Balestrieri di Volterra, i Rioni di Pescia, gli Sbandieratori di Fivizzano, l’Associazione Agresto di Monteriggioni.



La giornata di sabato, invece, è stata dedicata a un workshop sul turismo medievale, durante il quale i delegati comunali hanno presentato le loro attrattive e manifestazioni storiche di maggiore interesse ad una selezione di giornalisti del settore, giunti a Pistoia appositamente per il Festival. Al tavolo di lavoro anche Medieval Italy, società di destination management, che ha proposto case histories su alcune destinazioni medievali italiane e soluzioni per un’offerta web mirata.