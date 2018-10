Slow food, in Lunigiana birre artigianali e `turdei`

Diciotto le tappe in programma alla scoperta di sapori e profumi nostrani

Lunigiana e Apuane - Differente dalle decine di eventi del genere che si tengono in tante parti d’Italia, Tourday [turdei] è l’occasione di una giornata o di un fine settimana di arte, storia, cultura, gastronomia e divertimento in questo angolo di Toscana, la Lunigiana, tra l’appennino e il mare delle 5 Terre.



Sabato 20 Ottobre e Domenica 21 Ottobre, dalle 9 alle 20, sarà la prossima edizione, l’ottava, ricchissima di novità! Nello stesso fine settimana avrà luogo a Pontremoli anche il Bancarella della Cucina, il premio letterario destinato proprio alle pubblicazioni nel settore cibo e cucina. Tanti altri, poi, gli amici e gli sponsor che ci sostengono e che rendono possibile questa grande festa. Ma di cosa si tratta?



Un giro enogastronomico a tappe nella tradizione della cucina pontremolese e lunigianese che si svolge nell'arco di una giornata, da cui l’unione delle due parole inglesi Tour (giro) e Day (giorno) che pronunciate insieme ricordano, come suono, la parola dialettale “Turdei” ovvero tortelli, perciò: giro, giornata, buon cibo sono le parole chiave dell’evento. Ognuno potrà decidere se partecipare un solo giorno, anche solo mezza giornata o entrambi i giorni, tutto è assolutamente libero e “anarchico” e anche questo è il suo bello!



Diciotto le Tappe, tutte nel centro storico o nelle immediate vicinanze, da raggiungere rigorosamente a piedi ammirando, tra un piatto e l’altro, le meraviglie architettoniche del borgo, dal Medioevo al Barocco. Sono locali storici di Pontremoli, dove si respira la vita del borgo e dove nulla è costruito a misura di evento o di turista, tutto è genuino! Dalla Pasticceria in stile liberty, al Bar tappezzato di foto dei Falò, all'osteria con il bancone e il vino sfuso, alle birrerie artigianali, agli storici Forni. Un incontro con la gastronomia ma soprattutto con gli osti, i cuochi, i pasticceri, i baristi che di tutto questo sono i custodi, in ambienti che hanno visto intere generazioni e hanno assistito a decenni o secoli di vita di questa nostra meravigliosa Italia di provincia.



In un Giro (tour), in una giornata (day) tutti i sapori di questa sorprendente cucina di confine che di tre regioni (Emilia, Liguria e Toscana) ha preso il meglio creando una ricchezza di piatti e di produzioni (molte DOP o Presidi Slow Food) che ha pochi eguali in Italia.Per maggiori info e pre-iscrizioni vi aspettiamo sul nostro sito www.tourday.it