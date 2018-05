Maschi contro Femmine al Suday Night

Jux Tap verso grande chiusura

Lunigiana e Apuane - Il Jux Tap verso il grande closing stagionale. Ma prima di lasciare calare il sipario su una stagione straordinaria e trasferirsi al Beach Club Versilia c'è ancora molto da ballare. Il Sunday Night mette di fronte, a confronto e contro, i maschi contro le femmine. Il celebre film di Fausto Brizzi è lo spunto di partenza dell'aperishow dei record in agenda domenica 13 maggio al Disco Club di Sarzana (Sp). Curioso, imprevedibile, divertente e caleidoscopico come ogni settimana alla consolle ci sono sempre loro: Andrea Secci, Luca Giorgi e Joe Mazzola.



Nel frattempo sale l'attesa per la performance live di Mondo Marcio. E' lui il super ospite per la grande chiusura in calendario venerdì 18 maggio di Hip Hop Attitude che manda in archivio una stagione straordinaria. Sette gli album all'attivo, l'ultimo, "La freschezza del Marcio" contiene i tre singoli Un altro giorno e Me & My Bitch.