La `Giornata per la custodia del Creato` a Casa Pellini di Avenza

Lunigiana e Apuane - Ogni anno, il primo settembre, la Chiesa celebra la «Giornata per la custodia del Creato», un'iniziativa voluta e sostenuta dalla Cei, in sintonia con le altre comunità ecclesiali europee. Lo scopo è di sensibilizzare le comunità credenti e le persone che hanno a cuore il futuro del pianeta, sulle tematiche relative al rispetto della natura e alla conservazione dell’ambiente.



Per la quattordicesima edizione i vescovi hanno voluto mettere al centro della riflessione il tema "coltivare la biodiversità", che trova anche un’importante connessione con il Sinodo per l’Amazzonia che si terrà a Roma nel mese di ottobre. La Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli, attraverso l’ufficio per la pastorale sociale e del lavoro, per celebrare la giornata, come già avvenuto negli anni scorsi, ha organizzato un incontro a più voci, in collaborazione con la Coldiretti della nostra zona. L’appuntamento è per domenica 1 settembre alle ore 18 ad Avenza, alla Casa Pellini (accanto alla Torre di Castruccio). Alla Tavola Rotonda, moderata dal giornalista e scrittore Alberto Sacchetti, prenderanno parte: Francesca Ferrari, presidente provinciale Coldiretti; Nino Folegnani, presidente Gal Lunigiana; Enrico Petriccioli, vice presidente Consorzio Bonifica Toscana Nord. « L’incontro sarà un momento importante per testimoniare assieme l’impegno umano e cristiano per proteggere la biodiversità nelle sue diverse forme e nei rispettivi ecosistemi» ha concluso il direttore dell’ufficio per la pastorale sociale e del lavoro Fausto Vannucci.