Gli studenti del Da Vinci di Villafranca alle finali nazionali di `Green Jobs`

Lunigiana e Apuane - "Salviamo questo mondo che sennò quaggiù si muore": è pieno di attualità il singolo lanciato ieri, martedì 19 maggio, dagli studenti del Da Vinci di Villafranca nell'ambito del progetto Green Jobs. La classe rappresenta alle finali nazionali il territorio di Liguria e Lunigiana. Questo giovedì verrà proclamato il vincitore di tutto il percorso.



Green Jobs è un programma di educazione imprenditoriale green per gli istituti superiori. Promuove lo sviluppo di competenze trasversali legate alla sostenibilità ambientale e all'imprenditorialità. La classe III ASA del Liceo, guidata dalla professoressa Manfredi, assieme alle dream coaches Loredana Capponi ed Elisabetta Neri e l'esperta green Monica Ricco ha creato in laboratorio un prototipo di evidenziatore costruito con prodotti locali: il feltro di lana, la canna comune, il miele di Lunigiana. L'ultima settimana, che avrebbe dovuto essere dedicata alla presentazione del prodotto nel corso della fiera, con una confezione regalo di tre pennarelli di colore diverso avvolti nella juta, si è tramutata in una campagna social.



Il nome del prodotto è Moon Marker, in omaggio alla terra della luna dove nasce. "Emme emme" nella versione rap del video Instagram, dove le doti del prodotto s'intrecciano con le tematiche di resilienza legate alla quarantena.