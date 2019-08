Bancarel´Vino, gran finale a Mulazzo con la premiazione dei vini top

Lunigiana e Apuane - Gran finale domenica 4 agosto a Mulazzo per il Bancarel’Vino con la premiazione dei migliori vini del territorio, le installazioni dello chef stellato Cristiano Tomei, la carbonare perfetta, i salotti con i contadini ed il percorso enogastronomico aperto dalle 18.00 fino alle 23.00. Promosso dal Comune di Mulazzo attraverso la regia di Coldiretti per la direzione artistica di Marco Bellentani lo storico premio-rassegna enologico, che taglia il traguardo della 36esima edizione, è pronto a trasformare il piccolo borgo in una cantina a cielo aperto con 23 aziende protagoniste e 150 vini in degustazione. La formula per assaggiare i vini è quella classica: i visitatori potranno munirsi di un calice all’ingresso del percorso e passeggiare nel borgo tra gli stand delle aziende vitivinicole e naturalmente degustare le loro proposte. I visitatori troveranno nel percorso le etichette di Terenzuola, Lunae, Vini Apuani, Pascale Francesca, Giacomelli, Le Canne, Terre di Agnolo, Verona Marco, S.A. Beatrice, Cima, Calevro, Il Moretto, Cantine Ramarro, In Candia Bio, Belfior, Tenuta Lodolina, Vigne Conti, Fedespina, L'Altradonna, Fiori di Melo, La Maestà, Sodini, Ruschi Noceti).



La giornata inizia già alle 10.00 con la degustazione alla cieca della super giuria formata da Eleonora Cozzella (Repubblica), Aldo Fiordelli (Guida Espresso), Divina Vitale (Bolgheri News), Urano Cupisti (Corriere del Vino), Marco Bellentani (Direttore Artistico Bancarel’Vino e giornalista) e Filippo Mazzorana (Enologo, Fattoria Terranuova). Alle 18.00 apertura degli stand e cerimonia di premiazione con il Sindaco, Claudio Novoa per eleggere il Miglior Vino Bianco d'annata, Miglior Vino Rosso d'annata, Miglior Bianco Vecchie annate (fino al 2017), Miglior Vino Rosso Vecchie annate (fino al 2016). Alle 19.00 tocca invece allo show di Cristiano Tomei. Due le installazioni da ammirare e degustare: l'orto edibile a base di prodotti offerti dagli associati di Coldiretti Massa Carrara e il Pollaio. Gran finale con La Carbonara Perfetta insieme alla giornalista Eleonora Cozzella. Non mancano attrazioni, spettacoli e artigianato locale.



Info ed aggiornamenti su pagina ufficiale Facebook su https://www.facebook.com/bancarelvino/ e sul sito www.comunemulazzo.ms.it



Per informazioni www.toscana.coldiretti.it oppure pagina ufficiale Facebook