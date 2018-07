“Tutti sono folli”, il delirio della normalità

Un incontro sulla psicoanalisi con la dottoressa Francesca Biagi Chai presso la sala del Consiglio Comunale di Filattiera

Lunigiana e Apuane - I nuovi orizzonti della psicoanalisi, lacaniana in primis, hanno mutato radicalmente il significato della parola “follia”, che cessa così di indicare un deficit, una tara incurabile, per divenire invece segno indicale di risposte soggettive alla coesistenza con una mancanza che riguarda tutti, folli o sani che si possa essere.



Senza questa mancanza non può darsi l’umano, la cui marca distintiva è proprio l’ampiezza del ventaglio di possibilità di risposta a questo buco, a questo vuoto. Ciascuno costruisce quindi una propria “realtà” delirante, per far fronte al delirio del “reale”, informe, impensabile. E al nostro essere divisi, mancanti, umani. Siamo tutti folli, quindi. O forse la follia è altro da ciò che pensiamo.



Francesca Biagi-Chai, Psicoanalista, psichiatra a Parigi. Membro Ame dell’Ecfe dell’Amp. Membro del Cartello della passe dell’Efp per la Slp Insegnante della Sezione clinica di Parigi VIII (con presentazioni cliniche all’Ospedale di Villejuif). Autrice del libro Le cas Landru: a la lumière de la psychoanalyse (Imago 2007) e di vari articoli in riviste di psicoanalisi. Da ottobre 2017 a giugno 2018 ha tenuto un insegnamento per l’Ecf dal titolo: Dalla psicosi ordinaria alla straordinaria, e ritorno.



“Tutti sono folli, ovvero deliranti” è una frase pronunciata dal grande psichiatra e psicoanalista francese Jacques Lacan nel 1978. Mai come oggi è stata rilevante l’incidenza sociale del disagio psichico, e risulta imprescindibile ripensare e aggiornare il concetto di istituzione psichiatrica, a ormai 40 anni dalla legge 180 promossa da Franco Basaglia. Dora.news – psicoanalisi e altro e Centro Heta-Fida Marche Umbria Romagna, con il patrocinio del Comune di Filattiera, organizzano a Filattiera, nella Sala Consiliare, in Piazza Castello, il 20 luglio 2018 alle ore 17.30, la conferenza pubblica “Tutti sono folli. Il delirio della normalità” a cura della nota psichiatra e psicoanalista italo-francese Francesca Biagi-Chai.



La dottoressa Biagi, nativa proprio di Filattiera ma attiva a Parigi in numerose istituzioni psichiatriche e insegnante della Sezione clinica di Parigi VIII, guiderà gli ascoltatori in un’approfondita disamina del trattamento del disagio psichico in istituzione, delle sue ricadute individuali e sociali, dei processi che possono stimolare l’emersione della sofferenza psichica e delle innumerevoli sue declinazioni, più o meno “normali”. Del delirio di ciò che chiamiamo, forse impropriamente, normalità.