`Caprigliola, il Borgo dei Versi Murati`: ecco il regolamento della seconda edizione

Lunigiana e Apuane - La Proloco di Caprigliola modifica il bando di partecipazione alla seconda edizione della

rassegna artistico-letteraria “Caprigliola, il Borgo dei Versi Murati”.

Di seguito il testo con il regolamento dettagliato:



Col patrocinio della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Aulla

La Proloco di Caprigliola indice la seconda edizione della rassegna artistico-letteraria “Caprigliola, il Borgo dei Versi Murati”, articolata in tre sezioni di concorso:



• Sezione A – Poesia

• Sezione B – Fotografia

• Sezione C – Pittura

Scadenze: Sez. A – 14 Agosto, Sez. B – 14 Agosto, Sez. C – 5 Settembre



Cerimonia di Premiazione: sabato 12 Settembre 2020



REGOLAMENTO:



Sez. A: Si partecipa con 1 o 2 poesie a tema libero (edite o inedite) in lingua italiana, max 45 versi, in 2 copie: una anonima e l’altra, comprensiva dei dati anagrafici, firmata dall’autore che dovrà compilare anche la scheda di adesione (in calce al bando). Il tutto, unitamente alla copia o alla ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione (15 €) , va inviato a: Segreteria Rassegna artistico letteraria “Caprigliola, il Borgo dei Versi Murati” c/o Daniela Vivaldi, via Chiesuola,17 54011 Caprigliola (MS). In alternativa si può scegliere l’invio on line all’indirizzo versimurati@gmail.com allegando, di ogni testo, un file della poesia formato Word firmato e contenente i dati anagrafici dell’autore, ed uno completamente anonimo, oltreché la scheda di partecipazione compilata e la scannerizzazione della copia dell’avvenuto versamento. Non si risponde di eventuali smarrimenti, ritardi o manomissione dei plichi. Scadenza: 14 Agosto 2020. Per informazioni: Daniela (3283890336), Ada (3933764134), Egizia (3291277179) o pag. Facebook Pro Loco Caprigliola.



Sez. B: La partecipazione è aperta a tutti i fotografi non professionisti. Ogni concorrente può

presentare fino a due scatti attinenti al tema “Luci ed ombre”. Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e può essere inviata in formato JPEG (.jpg) fino alle ore 00.00 del 14 Agosto 2020 all’indirizzo versimurati.fotografia@gmail.com unitamente alla Scheda di Partecipazione

compilata e alla copia di avvenuto versamento di 10 €. Le opere devono essere originali e inedite, non sono ammesse quelle interamente realizzate al computer. Esse rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della Pro Loco. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, pertanto si impegna ad escludere da ogni implicazione gli organizzatori del concorso nei confronti di terzi eventualmente raffigurati nelle foto, che dovrà informare (se ritratte) nei casi e nei modi previsti dal Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 (GDPR.), nonché procurarsi il consenso alla diffusione delle immagini. In ogni caso le stesse non potranno contenere dati qualificati come sensibili. Per informazioni: Mattia (3406692153) o pagina Facebook Pro Loco Caprigliola.



Sez. C: Gli artisti possono partecipare con opere anche premiate in altri concorsi e realizzate in

piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, smalto, spray, vernice, inchiostro,

acquerello, grafite, matita, tecnica mista, pastelli, pennarelli, etc.) su qualsiasi supporto (tela, carta, legno, plastica, ferro, etc.). Le misure massime consentite per ogni opera sono di cm. 70×100. La cornice che è consigliata, ma facoltativa, mentre deve possedere un sistema per essere appesa. I quadri rimangono di proprietà degli artisti che, durante l’esposizione, si faranno carico della loro vigilanza. Sono ammesse fino a n. 2 opere a tema libero per ogni autore, che potranno essere inviate, assieme alla scheda di partecipazione compilata e alla copia del versamento effettuato (con spese di spedizione a carico dell’artista) a: Rassegna artistico letteraria “Caprigliola, il Borgo dei Versi Murati” c/o. Daniela Cocchi, via Borgo Dritto 54010 Caprigliola (MS). Per informazioni e per le consegne a mano dei quadri, unitamente alla Scheda di Partecipazione e alla copia del versamento di 10 €, si può chiamare Daniela (tel: 3388346213) o Massimo (3922196573). Le opere dovranno essere recapitate o consegnate tutte entro il 5 Settembre 2020. Informazioni anche su pag. Facebook Pro Loco Caprigliola.



NOTE GENERALI

-Possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del bando, abbiano compiuto i 18 anni.

- Sono esclusi invece i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.

-Tutte le opere presentate devono essere conformi alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza.

-I dati personali dai concorrenti saranno utilizzati soltanto per le attività relative alle finalità

istituzionali o promozionali dell’Organizzazione, come previsto dal Reg. Europeo sulla Privacy n.

679/2016 (GDPR).



QUOTE DI PARTECIPAZIONE



Per la Sez. A: 15 €, per le Sez. B e C: 10 €. Il versamento della quota dovrà essere effettuato

esclusivamente con bonifico bancario ( IT59I0623069863000064276751) precisando la causale

(Partecipazione Rassegna “Versi Murati” sez….) ed il nominativo.



GIURIA



I nomi dei Giurati delle tre sezioni: professionisti, artisti esperti, critici letterari, poeti di chiara

fama, saranno resi noti al momento della premiazione. Il giudizio espresso dalle giurie è

inappellabile.



PREMI



Sez. A: Verranno scelte dalla Giuria Tecnica 5 poesie finaliste. All’interno della cinquina verranno individuate le prime tre classificate che saranno riprodotte su lastra simil pietra e “murate” nel Borgo di Caprigliola il giorno della Premiazione. In questo modo verranno consegnate al tempo e alla memoria, e faranno parte integrante dei “Versi Murati”, il percorso poetico emozionale che arricchisce il Borgo lunigianese rendendolo unico su tutto il territorio nazionale. Tutte e cinque le poesie finaliste verranno riprodotte in forma artistica, messe in cornice, esposte in occasione dell’evento e, al termine, consegnate agli autori unitamente al diploma, alla motivazione critica, e ad una targa artistica personalizzata. Tra le cinque composizioni, stampate in forma anonima, la giuria popolare, costituita dagli abitanti del Paese, decreterà inoltre l’attribuzione di un ulteriore premio speciale. La Giuria Tecnica, a suo insindacabile giudizio, potrà individuare anche altre liriche particolarmente meritevoli che, in occasione della Serata di Premiazione, verranno premiate con doni di rappresentanza e diplomi. Tutte le poesie scelte dalla Giuria Tecnica saranno lette in pubblico durante la suddetta Cerimonia.



Sez. B e C: Le due Giurie, in piena autonomia, decreteranno una graduatoria di cinque finalisti

ciascuna a cui verranno attribuiti: diploma, targa e/o dono di rappresentanza. N.B: A causa della pandemia e delle norme regionali e nazionali che regolano tutte le iniziative pubbliche, quest’anno non sarà possibile organizzare né il “convivio”, né le manifestazioni collaterali al premio. Tuttavia alla cerimonia di premiazione, che verrà effettuata dentro la Chiesa Parrocchiale, dove è possibile organizzare il distanziamento sociale e mantenere fede a tutte le norme indicate dal regolamento legato alla pandemia, verrà dato tutto il risalto che merita in una cornice veramente speciale (edificio del XII secolo contenente arredi sacri del 1700, pitture, affreschi ecc.). Inoltre sarà possibile godere della famosa luminaria che ogni anno, in occasione delle festività in onore della patrona, la Madonna del Buon Consiglio, viene riproposta e che trasforma il paese di Caprigliola in una grande nave sospesa nel buio pronta a salpare verso l’infinito. Tutti i concorrenti entrati nel gruppo dei finalisti o selezionati per premi speciali saranno avvertiti per tempo e potranno accordarsi con l’organizzazione. La partecipazione alla rassegna comporta la piena accettazione di tutte le norme descritte nel presente regolamento. Cerimonia di premiazione: Sabato 12 Settembre 2020 ore 18,00 c/o Chiesa Parrocchiale (salvo nuove disposizioni antipandemiche nazionali o regionali).