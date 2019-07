Tranciano il tubo del gas e i cittadini restano senza a Licciana. «Massima cautela»

Lunigiana e Apuane - Guasto alla rete gas nella zona della Filanda di Licciana Nardi (Massa-Carrara) e i cittadini sono rimasti senza servizio dal tardo pomeriggio di ieri. Il guasto sarebbe stato causato da alcuni operai che stavano tagliando l'erba e inavvertitamente hanno tranciato uno dei tubi. Nella serata di martedì una squadra di tecnici del gestore è intervenuta per risolvere il problema che, a stamani, non ha ancora avuto un epilogo. È di questa mattina la comunicazione dell’amministrazione comunale in cui si raccomanda a tutti i cittadini di non intervenire in alcun modo sulle valvole.



«Nella mattinata odierna – ha avvisato il Comune – i tecnici del gestore stanno intervenendo casa per casa per ripristinare il servizio di fornitura. Partiranno da Terrarossa per raggiungere poi tutte le frazioni interessate. L’arrivo a Monti e Licciana è previsto a partire dal primo pomeriggio. Si raccomanda a tutti i cittadini di non intervenire in alcun modo sulle valvole che sono state chiuse e di non utilizzare le apparecchiature a gas o effettuare autonomamente prove di accensione».



«Qualora l’utente non fosse in casa al momento del ripristino – prosegue l’amministrazione – i tecnici provvederanno a lasciare un apposito avviso attestante l’intervento e le istruzioni da seguire. Per eventuali segnalazioni urgenti è possibile contattare il sindaco Renzo Martelloni al n. 335 6446716 o l'assessore alla Protezione Civile Mattia Zoboli al n. 329 0832864. Si raccomanda la massima cautela e si ringrazia per la collaborazione».