Tragedia sfiorata sulla A15: camion perde tre blocchi di marmo

Traffico in tilt sull'autostrada della Cisa al chilometro 64 in direzione Parma. Salt: uscita obbligatoria al casello di Pontremoli

Lunigiana e Apuane - L'allarme è scattato poco dopo le 17.00: un camion che stava transitando sul tratto di autostrada A15 tra Pontremoli e Berceto, per cause in corso di accertamento, ha perso tre blocchi di marmo all'altezza del chilometro 64 in direzione nord. La tragedia è stata sfiorata visto che nel momento della perdita del carico, la Cisa non era affollata di mezzi e fortunatamente il peggio è stato evitato.



Il traffico sull'autostrada è andato in tilt e al momento in cui scriviamo è ancora bloccato, in attesa che la strada venga liberata. Per questo la Salt, la società autostrade, ha obbligato i mezzi che transitano verso Parma a uscire dalla A15 al casello di Pontremoli. Sul posto sono giunte dopo pochi minuti tre pattuglie della polizia stradale che hanno così richiesto l'intervento di una gru che sta provvedendo in questi minuti a liberare la sede stradale dai blocchi di marmo che a minuti dovranno essere caricati su un carrellone, dopodiché la strada sarà riaperta al traffico.



AGGIORNAMENTO ORE 22.30

Tutti gli ostacoli sono stati rimossi e l'autostrada è stata riaperta al traffico. Nel pomeriggio pochi minuti dopo la perdita del carico, alcuni automobilisti fermi in galleria si sono spaventati per le esalazioni degli scarichi dei mezzi e per questo è stato richiesto l'intervento del 118 arrivato sul posto con un'automedica e un'ambulanza della Misericordia. Fortunatamente però nessun danno è stato riscontrato sulle persone.



(foto: Pagina Fb pontremolitoday)