Tragedia di Albiano, Leonardo verrà trasferito in un altro ospedale

- E' stato dimesso dal reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia Leonardo Dascanio il giovane calciatore del Canaletto rimasto coinvolto nel tragico incidente stradale avvenuto ad Albiano Magra (Aulla, Massa-Carrara) in Via della Repubblica.Il giovane verrà trasferito in un ospedale fuori regione dove verrà sottoposto ad una serie di interventi per la ricostruzione del volto a causa delle terribili ferite riportate nell'incidente. Rimangono stabili ma gravi le condizioni di Alex Cusimano l'altro giovane che si trovava a bordo della Alfa Romeo Mito che rimane ricoverato all'ospedale San Martino di Genova. Per lui massima attenzione anche al gravissimo trauma cranico e alle altre lesioni provocate dal drammatico schianto dove hanno perso la vita Giorgia Gallo, Andrea Rapallini e Gianmarco Bigliazzi i suoi funerali si terranno domani pomeriggio alle 15.30 a Ceparana.

C.A.