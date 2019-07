Temporali e rischio idrogeologico, ancora un´allerta in Lunigiana

Lunigiana e Apuane - L'instabilità meteorologica degli ultimi giorni non abbandona la provincia di Massa-Carrara. La sala operativa della Protezione civile della Regione Toscana ha emesso per la giornata di venerdì 12 luglio 2019 un codice giallo di allerta meteo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. L'allerta è valida nella sola Lunigiana dalle 12.00 alle 18.00 di domani, venerdì 12 luglio.



Di seguito riportiamo le previsioni per domani realizzate dal Consorzio Lamma per la regione Toscana.

Stato del cielo e fenomeni: nuvoloso in mattinata con possibilità di locali rovesci sulla costa centrale. Nel pomeriggio condizioni di marcata variabilità con rovesci sparsi, anche temporaleschi, nelle zone interne, con schiarite ance ampie lungo la fascia costiera. Tendenza a miglioramento in serata.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in lieve diminuzione (tra i 28 e i 31 gradi in pianura). Valori in media o leggermente inferiori.