Si tuffa in piscina e ha un arresto cardiaco: gravissimo 12enne

Lunigiana e Apuane - Un altro incidente in piscina, un altro giovanissimo in arresto cardiaco ricoverato in condizioni gravi all'Opa di Massa. È quello che è successo nel pomeriggio di oggi, domenica, a Villafranca in Lunigiana (Massa-Carrara). Questa volta si è trattato di un ragazzo di 12 anni quando, intorno alle 17, si è tuffato nella piscina di uno stabilimento con scivoli della località lunigianese, accusando un malore che l'ha portato all'arresto cardiaco. I soccorsi sono scattati subito e sul posto si sono precipitate un'automedica e due ambulanze. Sul posto al ragazzo è stato praticato il massaggio cardiaco ed è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso che ha trasferito in codice rosso il 12enne all'Ospedale pediatrico apuano. Lì il ragazzo è stato attaccato alla macchina cuore-polmoni.