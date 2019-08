Schianto contro un’auto: è morto il ciclista 70enne

Lunigiana e Apuane - Un lutto profondo strazia il cuore di Lerici e il circolo di vela Erix. Carlo Codelupi, il ciclista 70enne che nei giorni scorsi è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Fosdinovo (Massa-Carrara), non ce l'ha fatta. La notizia della sua morte si è diffusa in poco tempo.



Carlo "Carlon" Codelupi, storico socio dell'Erix amante dello sport, avrebbe accusato un malore mentre si trovava in sella alla sua bici, il giorno di Ferragosto in Via Gramsci a Fosdinovo, ne ha perso il controllo e si è schiantato contro alcune automobili parcheggiate.



Sono stati mobilitati uomini e mezzi. Per strapparlo alla morte si è alzato in volo anche l'elicottero Pegaso 3 ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cisanello. Le condizioni di Carlo erano davvero molto serie.

Nonostante le cure non si è più ripreso.



Tra i primi a diffondere la notizia della sua morte sono stati gli amici di una vita dell'Erix , tra i quali il direttore sportivo Davide Sanpiero: "Oggi il nostro circolo perde molto più di un amico ed un atleta che ha dato tantissimo alla nostra piccola comunità. Oggi il Circolo della Vela Erix perde un pezzo della sua storia, un pezzo molto, molto importante, poche parole e tanti fatti. Grazie Carlo per tutto quello che ci hai insegnato con il tuo esempio".