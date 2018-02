Sarzana: cercano un catturando, ne arrestano due

Dopo l’irruzione in casa, controllano la sua compagna e scoprono che anche lei era una latitante. E sul suo capo pendeva un'altra condanna ancor più pesante. E’ accaduto ieri a Sarzana.

Lunigiana e Apuane - Quando hanno fatto irruzione nella casa per i Carabinieri della Compagnia di Sarzana si è materializzata una vera e propria sorpresa. Entrando nell’appartamento in cui avevano individuato la presenza di un marocchino 42enne, i carabinieri si sono trovati davanti un altro soggetto sul cui capo pendeva un ordine di carcerazione.



Il marocchino doveva infatti scontare la condanna ad un anno e sette mesi di reclusione per spaccio di stupefacenti. L’uomo, che si trovava in compagnia di una donna italiana, nel corso della perquisizione, è stato inoltre trovato in possesso di tredici dosi di hascish e trecento euro, sospetto provento dell’attività di spaccio. Il colpo di scena è però emerso proprio allorché i militari hanno controllato la donna che, sprovvista di documenti, ha declinato le proprie generalità. Pur risultando incensurata al terminale, gli investigatori l’hanno comunque sottoposta ad un controllo delle impronte digitali e l’esito restituito dalla banca dati è stato sorprendente: anche su di lei risultava pendere un ordine di carcerazione per una condanna a due anni e tre mesi di reclusione per una serie di reati commessi tra il Piemonte e la Liguria nel corso degli anni.



Nel tentativo di sottrarsi all’arresto, infatti, la donna 44enne, aveva declinato le generalità della propria sorella, con la quale la somiglianza è notevole, sperando di riuscire ad ingannare un controllo superficiale. Per la coppia di Bonnie & Clyde lunigiani si sono così aperte le porte del carcere spezzino e del carcere femminile genovese. Inoltre entrambi dovranno rispondere di ulteriori reati: lui del possesso di stupefacenti e lei di sostituzione di persona e falsa attestazione sulla propria identità.