Rischio idrogeologico: emessa allerta gialla in Lunigiana

Dalle 16 di oggi, martedì 6 novembre, alle 9 di mercoledì

Lunigiana e Apuane - La sala operativa della Protezione civile della Regione Toscana ha emesso un codice giallo di allerta meteo per rischio idrogeologico per tutti comuni della Lunigiana. L'allerta sarà valida dalle ore 16 di oggi, martedì 6 novembre, alle 9 di domani, mercoledì 7.



Secondo le previsioni meteo, in Lunigiana nel pomeriggio non è esclusa la possibilità di piogge e temporali anche di modesta entità.



Anche nella vicina Liguria, nella provincia della Spezia, è stato emessa un'allerta gialla per rischio idrogeologico dalle 13 di oggi alle 9 di domattina.