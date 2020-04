Lunigiana e Apuane - Le risposte sul crollo del ponte di Albiano Magra, crollato precisamente dieci giorni fa, potrebbero arrivare dallo Spazio. In questi giorni dalla Procura di Massa-Carrara è partita la richiesta delle immagini del ponte all’agenzia spaziale che ha sede nel Lazio. Si tratta di immagini riprese dal satellite, che potrebbero aver monitorato l’esatto momento del cedimento.



In attesa di avere risposte più concrete dall’agenzia spaziale, la Procura procede nell’analisi dei documenti raccolti in questi ultimi giorni negli uffici di Anas, l’ente gestore del viadotto da più di un anno e mezzo, e della Provincia, che si è occupata del ponte dal 2000 al 2018. Da quanto filtra, a breve, il pm Alessandra Conforti procederà alle prime iscrizioni sul registro degli indagati. I reati ipotizzati sono crollo e disastro colposo, ma dovrà essere valutata anche l’entità delle lesioni del corriere rimasto coinvolto nel crollo.



Ma nel frattempo rimane un grande problema: come ripristinare la viabilità? Il ponte di Albiano Magra era un’infrastruttura strategica, che consentiva di smaltire un grande traffico. C’è uno studio di fattibilità messo a punto dallo studio professionale dell’ingegnere Graziano Testa di Aulla, in accordo e in collaborazione con Mario Gerini, presidente di Confindustria di La Spezia. L’idea è quella di un utilizzo temporaneo della carreggiata in direzione sud dell’autostrada A15 Parma-La Spezia nel tratto compreso tra l’abitato di Albiano e il parcheggio di Santo Stefano ovest.



Sul lato di Albiano si ipotizza la costruzione di una rampa di 180 metri che si collega con l’autostrada, da realizzarsi in prossimità del cimitero. Invece, sull’altro lato, si prevede di collegare l’area del parcheggio di Santo Stefano ovest con via Carducci, realizzando un breve tratto di strada di una lunghezza di 190 metri circa.



Sul tratto di strada di Albiano Magra, inoltre, si propone si realizzare una viabilità alternativa alla Statale 330 di Buonviaggio, proseguendo l’attuale strada della zona industriale di Albiano fino a Ceparana di Bolano in traversa via Cisa.