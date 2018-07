Pericolo bomba e tentato furto al bancomat: evacuato un palazzo

Sono in corso in queste ore le operazioni di bonifica

Lunigiana e Apuane - Pericolo bomba: evacuato un palazzo in via Europa a Barbarasco, frazione del comune di Tresana. Sono in corso dalle prime ore della mattina le operazioni di bonifica con l'intervento di vigili del fuoco e carabinieri i quali, vista la probabile presenza di esplosivo (dalle primissime informazioni raccolte sembrerebbe tritolo) è stato richiesto l'intervento degli artificieri.



L'origine di tutto sarebbe il tentato furto, avvenuto durante la notte, a un bancomat della filiale della banca Carispezia di via Europa. Oltre all'evacuazione del palazzo, via Europa è stata anche interdetta al traffico. Il divieto di transito sulla strada resterà attivo finché le operazioni di bonifica non saranno terminate.



+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++