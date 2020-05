Muore a 47 anni assistente sociale. Aveva lavorato in Lunigiana

Lunigiana e Apuane - L’Azienda USL Toscana nord ovest, in particolare con il suo dipartimento dei Servizi sociali, non autosufficienza e disabilità, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa, all’età di soli 47 anni, di Veronica Lenzi: «Dopo aver affrontato con coraggio e una forza straordinaria la lunga malattia, Veronica ci ha lasciato ieri (18 maggio) a Castelnuovo di Garfagnana. Assistente sociale, aveva lavorato prima nell’ambito della Zona Distretto della Lunigiana per poi passare a quella del Valle del Serchio. Veronica era una grande professionista ed una donna solare e vivace, capace di instaurare un ottimo rapporto con colleghe e colleghi. Al marito Alessandro Bertolucci (che ha anche collaborato con l’Asl per alcuni progetti), al suo bimbo di 6 anni, ai suoi genitori ed al fratello giungano le sentite condoglianze da parte della Direzione aziendale, del dipartimento dei Servizi sociali, delle Zone Distretto per cui ha lavorato e di tutte le colleghe del Servizio sociale della Lunigiana e della Valle del Serchio che hanno avuto modo di apprezzare le doti umane e professionali di Veronica».