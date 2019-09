Mezzi pesanti in centro città, in vigore le ordinanze per limitarne la velocità

Lunigiana e Apuane - In considerazione dell'avvio lunedì 16 settembre del nuovo anno scolastico si ricorda che su mandato dell'amministrazione comunale di Massa è stata adottata ed in vigore dal 28 maggio scorso l' ordinanza dirigenziale n.389 che regolamenta orari e velocità per il transito dei mezzi pesanti in alcune strade del territorio comunale.



Si invitano i conducenti di tali mezzi e tutti gli automobilisti in genere a transitare con prudenza e massima attenzione nelle strade del centro città quali Via Maternità, Via X Aprile, Via XXVII Aprile,Via Palestro e Via Bassa Tambura sulle cui insistono asili, scuole, civili abitazioni e il centro della salute AUSL



In dette strade e anche nelle adiacenti o collegate Via Comunale, Via Nazionale, Via Capannelle, Via Commercio, valgono i seguenti provvedimenti limitativi della circolazione veicolare:



- limite di velocità per tutti i veicoli in genere:

a) di 30 Km/ora in Via Capannelle ed in Via Commercio e centro città;

b) di 40 Km/ora in Via Comunale ed in Via Nazionale;

- divieto di transito veicoli con tara superiore a 10 tonnellate (escluso specifiche autorizzazioni) negli orari: 00- 06; 07:40 - 08:15; 13:30-14:15; 18-24.