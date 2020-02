Lunigiana e Apuane - Si terranno mercoledì i funerali di Giorgia Gallo e Andrea Rapallini, 20 e 21anni. I due ragazzi rimasti uccisi nel terribile incidente in Via della Repubblica ad Albiano Magra. L'ultimo saluti a Giorgia sarà mercoledì 12 febbraio alle 15 nella chiesetta di Fabiano Alto. Sono state fornite anche alcune indicazioni per la viabilità: sarà necessario raggiungere la Litoranea per poi scendere dalla scalinata di Via Madonna dell'Olmo e raggiungere il cuore del borgo. I funerali del giovane Andrea si terranno mercoledì a Montedivalli alla Pieve di Sant'Andrea alle 15.30.