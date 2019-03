Malore fatale in auto: muore noto chef lunigianese

È successo sabato: si tratta di Luigi Ricci, ristoratore 75enne di Casola. Si stava recando al pronto soccorso perché aveva accusato un malessere

Lunigiana e Apuane - Un malore in auto mentre stava guidando verso il pronto soccorso e per un 75enne lunigianese non c'è stato nulla da fare. Si tratta di Luigi Ricci, noto chef di Casola in Lunigiana, che ieri, sabato, mentre si trovava in casa ha accusato un malessere. Così, sospettando che qualcosa non andasse, è salito in auto con la moglie per recarsi all'ospedale di Fivizzano e farsi visitare.



Purtroppo, però, non ha fatto in tempo a giungere al nosocomio. Dopo alcuni metri percorsi, il malore è stato fatale e l'auto è uscita di strada. La moglie ha chiamato immediatamente il 118, ma purtroppo quando i soccorritori sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ristoratore. Inizialmente era stato fatto alzare in volo anche l'elisoccorso Pegaso, che non è mai giunto a destinazione perché il peggio, purtroppo, era già accaduto.