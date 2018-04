Intervenuti i vigili del fuoco e Pegaso

Lunigiana e Apuane - Questa mattina i carabinieri della Stazione Carabinieri di Aulla è intervenuto in località Cisigliana poiché un 77enne da Licciana Nardi mentre sistemava dei tubi di irrigazione in un terreno di sua proprietà è precipitato in una scarpata sottostante.



L'uomo, che ha riportato gravi lesioni, è stato tirato fuori con l'ausilio dei Vvff di Aulla ed è stato soccorso da personale del 118 che lo ha elitrasportato in codice rosso presso l'ospedale Cisanello di Pisa dove è stato ricoverato in prognosi riservata per trauma cranico e frattura celebrale.



I Carabinieri stanno svolgendo degli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'evento.