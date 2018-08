In vacanza in Lunigiana per svaligiare un supermercato: arrestato rapinatore

È successo al Penny Market di Aulla. L’operazione è stata condotta dai carabinieri di Licciana Nardi che adesso sono sulle tracce del complice

Lunigiana e Apuane - Da Torino erano venuti in vacanza al mare sulla costiera toscana come fanno in tanti vacanzieri che fuggono dal caldo delle città in questi giorni di agosto; peccato che i due, prima di andare a godersi la giornata di sole, hanno pensato bene di far cassa svaligiando un supermercato. Così si sono recati ad Aulla dove, individuato l’obiettivo, mentre uno è rimasto a fare il palo, l’altro, forse cercando di imitare Roberto Benigni in una scena del celebre film “Il Mostro”, si è appropriato di oggetti per la pulizia personale per un valore di 250 euro che ha occultato all’interno dei pantaloni e della camicia; il comportamento dell’uomo, tuttavia, non è sfuggito a qualcuno che ha immediatamente avvisato i Carabinieri.



La pattuglia dei militari di Licciana Nardi era nella vicinanze ed è arrivata immediatamente riuscendo a bloccare il ladro che nel frattempo aveva oltrepassato le casse. Il complice prima dell’arrivo dei militari è tuttavia riuscito a darsi alla fuga.



Il ladro è stato identificato in un rumeno pregiudicato di 31 anni proveniente appunto dalla periferia nord di Torino e senza alcun legame con la Lunigiana. Per lui è scattato l’arresto in flagranza di reato ed è stato condotto al carcere di Massa dove dovrà rispondere adesso di “rapina in concorso”, avendo il suo complice colpito con una gomitata il personale della sicurezza prima di darsi alla fuga.



Nella circostanza il tempestivo intervento dei militari è riuscito ad evitare che qualcuno potesse rischiare di farsi male nel tentativo di fermare i due ladri. I Carabinieri sono adesso sulle tracce del complice e stanno esaminando ogni informazione utile per poterlo identificare e rintracciare. La refurtiva, nel frattempo, è stata restituita ai legittimi proprietari.



L’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Pontremoli è solo l’ultima in ordine temporale nella settimana appena trascorsa che ha visto i militari arrestare 4 persone. Nel fine settimana i controlli si intensificheranno e numerosi saranno i militari e i mezzi impegnati nel controllo del territorio in tutta la Lunigiana.