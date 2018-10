Il sindaco di Aulla Valettini l'ha inviato alla Regione Toscana anche come presidente dell'Unione dei Comuni. Attivo il censimento dei

Lunigiana e Apuane - Il sindaco di Aulla Roberto Valettini ha richiesto alla Regione Toscana lo stato di emergenza per il Comune e come presidente dell'Unione dei Comuni per il resto del territorio lunigianese. «I cittadini di Aulla – fa sapere il comune in una nota – che hanno subito danni sono invitati a farne pervenire una stima presso gli uffici preposti. Da questo momento è inoltre attiva la funzione censimento danni».



Inoltre, sempre da Aulla, fanno sapere che «da questa mattina il sindaco Valettini e gli assessori stanno effettuando sopralluoghi in tutte le frazioni. Gli operai sono inoltre al lavoro senza sosta per liberare le strade dagli alberi».



Intanto, per quanto riguarda il ripristino della rete elettrica della Lunigiana, i tecnici di Enel sono al lavoro con diverse squadre.