In corpo più alcol che sangue, beccato alla guida dai carabinieri: 61enne nei guai

Lunigiana e Apuane - L’attenzione dei Carabinieri nel corso dei controlli effettuati nei giorni scorsi in Lunigiana si è concentrata anche sulla prevenzione e repressione del fenomeno della guida in stato di ebbrezza, settore a cui i Carabinieri dedicano sempre grande attenzione. Numerosi gli utenti della strada sottoposti a controllo con etilometro, la maggioranza dei quali è risultata in regola e ben consapevole delle normative in vigore e dei rischi legati al fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica.



Solo uno dei conducenti controllati, un italiano classe 1958 del luogo, è risultato positivo con un elevatissimo tasso alcolico pari a 3,02 grammi per litro, quando invece la soglia consentita è di 0,5; nei suoi confronti è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art.186 del Codice della Strada che comporta altresì il ritiro della patente e la confisca del veicolo.



Nel corso dei controlli i Militari hanno registrato l’apprezzamento per il loro operato da parte dei cittadini ricevendo attestazioni di stima. I Carabinieri saranno presenti sulle strade della Lunigiana, non solo con gli ordinari servizi di controllo, ma anche con pattuglie appiedate, in occasione di tutti i prossimi eventi che interesseranno l’intero territorio, vegliando costantemente sulla sicurezza dei cittadini.