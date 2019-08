Guida la moto ubriaco, arrestato due volte in un giorno

Lunigiana e Apuane - Nel tardo pomeriggio di domenica i Carabinieri della Stazione di Albiano Magra (Aulla, Massa-Carrara), nel corso di un servizio di pattuglia per le vie di Aulla, hanno notato una moto di grossa cilindrata che procedeva contromano; i militari hanno immediatamente intimato l’alt al centauro.



Il motociclista, un italiano di 54 anni residente in Lunigiana, in evidente alterazione alcolica, è stato invitato a sottoporsi al test con l’etilometro, ma prima si è rifiutato di sottoporsi al test e successivamente ha cercato di scappare a piedi per le vie cittadine; subito raggiunto dai carabinieri ha cercato di divincolarsi per scappare nuovamente, tanto che i militari sono stati costretti a richiedere l’intervento di un altro equipaggio. Alla fine i carabinieri hanno avuto la meglio e lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.



L’uomo è stato quindi tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari senza alcun permesso per assentarsi. Poche ore dopo, incurante del provvedimento a cui era stato sottoposto, è stato però nuovamente intercettato da una pattuglia dei Carabinieri di Aulla mentre passeggiava tranquillamente per le vie del centro; dopo il nuovo inevitabile arresto per lui si sono aperte le porte del carcere di Massa.



Nel corso della mattinata successiva è stato accompagnato presso il Tribunale di Massa, dove il giudice, Ermanno De Mattia, accogliendo le richieste del Pubblico Ministero, Alessandra Conforti, ha convalidato entrambi gli arresti e applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria residenza.