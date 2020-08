Escursionista colto da un malore sul Monte Contrario, interviene il Pegaso

Lunigiana e Apuane - Due escursionisti di Firenze, dopo aver effettuato la salita della ferrata del Monte Contrario, in fase di discesa su Resceto sono stati colti dallo sfinimento e dalla sete. La zona è totalmente al sole ed è priva di punti di approvvigionamento di acqua. In particolare uno di loro ha accusato un malore e non era più in grado di proseguire. L'elisoccorso Pegaso 1 li ha raggiunti, recuperati e trasportati all'eliporto del Cinquale. L'intervento è stato coordinato dalla stazione di Massa del Soccorso alpino.



"Si raccomanda di astenersi dall'affrontare salite del genere in giornate torride come queste - scrive il Soccorso Alpino - specialmente sui versanti esposti al sole e privi di fonti di approvvigionamento di acqua. I percoli dovuti al caldo, quali i colpi di calore e gli sfinimenti sono dietro l'angolo e possono risultare fatali specialmente in ambiente impervio, dove il fisico è sollecitato oltremodo e dove è richiesta la massima attenzione. Informarsi sempre sulla presenza delle fonti d'acqua e sul loro stato, partire approfittando delle primissime ore del mattino".