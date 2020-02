Coronavirus, una persona in quarantena ad Aulla

Lunigiana e Apuane - «Una persona è stata messa in quarantena in via precauzionale, pur non presentando sintomi, per contatti con la cosiddetta “zona rossa”». Lo ha fatto sapere ieri, in tarda serata, il Comune di Aulla, in relazione all’emergenza coronavirus. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul caso che va ad aggiungersi a quello della coppia arrivata dal Lodigiano e attualmente in sorveglianza attiva alla Partaccia.



«Una giornata intensa per il sindaco Valettini e l'amministrazione aullese che ha seguito costantemente l'evoluzione del coronavirus» ha comunicato Palazzo civico. «In queste ore sono state incontrate le Forze fell’Ordine e l’Asl, le minoranze del consiglio comunale e le associazioni di volontariato, che l’amministrazione tutta ringrazia in quanto sempre pronte, preparate e disponibili ad affrontare le emergenze, per discutere sugli aggiornamenti riguardante la situazione attualmente sotto controllo».



«Si informa che solo una persona è stata messa in quarantena in via precauzionale, pur non presentando sintomi, per contatti con la cosiddetta “zona rossa”. Infine, per gli studenti degli Istituti Superiori, il sindaco e presidente dell’Unione dei Comuni (della Lunigiana, ndr), è disponibile a un incontro per informarli correttamente della situazione sanitaria, delle prospettive e strategie di prevenzione».