Comano e Castello più sicuri: sistemato il canale di Ardenasso

Il Consorzio di bonifica ha rimesso in funzione il corso d'acqua, liberandolo dagli alberi caduti e rinforzando sponde e versanti. 140mila euro di interventi finanziati col Piano di sviluppo rurale

Lunigiana e Apuane - Sono finiti i lavori di sistemazione del canale di Ardenasso realizzati dal Consorzio 1 Toscana Nord per migliorare la sicurezza idrogeologica del corso d'acqua e per evitare dissesti futuri in casi di forti piogge. Gli interventi, finanziati con il Piano di Sviluppo Rurale per 140 mila euro, hanno riportato in funzione un lungo tratto del canale, quasi 900 metri, liberando il letto da piante e alberi caduti e rinforzando le sponde. Nel tratto in cui il torrente passa vicino alla frazione di Castello, Il Consorzio ha messo in sicurezza anche un versante franato, costruendo una nuova scogliera lunga una cinquantina di metri.



"Un altro lavoro terminato che fa parte dei quasi 90 interventi che il Consorzio sta eseguendo nelle zone montane, resi possibili attraverso il PSR, che concretamente vanno a risolvere situazioni di dissesto, di cui ben tre riguardano proprio il Comune di Comano - spiega il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi - L'Unione Europea, attraverso il PSR, ha finanziato 18 milioni di euro per lavori che il Consorzio sta eseguendo e che rappresentano un contributo importante per l'economia del territorio perchè diventano occasione di lavoro per professionisti e imprese."



Il rispetto ambientale e la massima integrazione con il paesaggio montano sono stati rispettati sia durante le operazioni di pulizia dalle piante cadute, per liberare l'alveo, che in fase di costruzione della nuova scogliera. Il progettista ha optato per una solida protezione con massi naturali che garantisce la sicurezza e non altera il paesaggio.



"Grazie a questo finanziamento straordinario il Consorzio è intervenuto su un corso d'acqua fortemente provato dalle piogge, con alberi caduti e tratti franati che limitavano il normale passaggio delle acque. - Afferma il Sindaco di Comano, Cesare Leri - e ben presto termineranno anche altri due lavori sul torrente Taverone che, complessivamente, miglioreranno la situazione di tutto il versante ."