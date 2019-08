Cerca funghi, cade e si frattura le gambe: giovane recuperato dai vigili del fuoco

Lunigiana e Apuane - La stazione di Carrara e la stazione di Massa del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, domenica sera hanno terminato le operazioni di recupero di un ragazzo caduto mentre si trovava insieme al padre alla ricerca di funghi e ha riportato vari traumi alle gambe. Sul posto - nella zona di Fosdinovo - sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno recuperato. I tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti per procedere al trasporto su terreno impervio dell’uomo con barella "portantina" fino alla strada.



Sempre in Lunigiana, il Sast di Carrara è intervenuto sabato dopo che era stato allertato per due bikers che si erano persi nel comprensorio di Zum Zeri. Una squadra si è subito diretta sul posto ma fortunatamente uno dei tecnici della Stazione, esperto conoscitore della zona, in contatto telefonico con uno dei due, è riuscito a indicare loro i sentieri e a portarli fuori dal bosco in una strada asfaltata conosiuta, dove degli amici li sono andati a riprendere.



ANCHE SULLE APUANE LUCCHESI

Sul versante lucchese delle Apuane, invece, ieri la stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico è stata attivata dai xarabinieri di Castelnuovo Garfagnana per le ricerche di una donna che si trovava a Isola Santa assieme al marito. La donna, classe 1966, incamminatasi su sentiero, non ha fatto rientro e questo ha fatto scattare le ricerche. sul posto si trovavano anche i vigili del fuoco che stavano operando su altro intervento stradale: ad un tratto hanno sentito delle voci ed è stato possibile rintracciarla. La donna ha riportato vari traumi a seguito della caduta dal sentiero. La squadra dei tecnici del Sast, con il proprio infermiere e il medico dell’ambulanza, ha raggiunto la donna, che è stata stabilizzata e imbarellata. È stata effettuata una calata di 15 metri nella vegetazione fino alla sponda del lago dove, tramite il gommone dei vigili del fuoco è stata trasportata sull’altra sponda del lago dove Pegaso 3 ha provveduto a trasportarla a Cisanello.



La stazione di Lucca era stata attivata poco prima per un altro intervento, per una donna che aveva accusato un malore mentre si trovava in una casa sulle montagne nei pressi di Barga. Qui l’intervento si è concluso con l’intervento di Pegaso 1.