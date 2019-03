Casa in fiamme, la proprietaria salvata dai vigili del fuoco

È successo nel tardo pomeriggio di oggi a Licciana Nardi. La donna è stata portata all'ospedale di Pontremoli

Lunigiana e Apuane - Paura nel pomeriggio di oggi, lunedì, a Licciana Nardi per un incendio di abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 17.50 quando i vigili del fuoco si sono precipitati nella casa che si trova in via Cuccarello. Sul posto sono intervenuti cinque pompieri con due mezzi per avere sufficiente scorta idrica.



La squadra dei vigili del fuoco giunta rapidamente sullo scenario del rogo, ha provveduto all’estinzione dell’incendio che ha coinvolto l’arredamento interno dell’abitazione. Nell’incendio è rimasta coinvolta anche la proprietaria dell’abitazione che è stata affidata alle cure del personale 118 accorso sul posto e trasportata all’ospedale di Pontremoli per le cure del caso.



Il personale dei vigili del fuoco ha così provveduto, una volta effettuata l’estinzione dell’incendio, alla messa in sicurezza del sito. L’intervento della squadra è terminato intorno alle 20.