Cade mentre cerca i funghi, trauma toracico per un uomo di sessant´anni

Lunigiana e Apuane - Un uomo mentre raccoglieva i funghi è caduto provocandosi un trauma piuttosto serio al torace. È successo qualche minuto fa a Fivizzano, in zona Mommio di Fivizzano, e al momento è in corso l'intervento del 118. I soccorsi hanno allertato il Pegaso e dopo la prima visita sul posto valuteranno anche il trasporto a Cisanello nel caso in cui le condizioni dell'uomo peggiorassero. Lui, una sessantina d'anni, era insieme ad altre persone su un sentiero nei pressi di un agriturismo del luogo quando è caduto in circostanze ancora ignote accusando un forte dolore al torace. Le persone che erano presenti hanno quindi tempestivamente chiamato i soccorsi che tutt'ora sono in fase d'intervento.