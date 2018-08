Auto in fiamme sull´A15: vacanza finita male, ma poteva andare peggio

È successo al chilometro 53 dell'autostrada della Cisa. Coinvolta una famiglia austriaca. Intervento di vigili del fuoco e polizia stradale di Pontremoli

Lunigiana e Apuane - L'auto non tornerà a casa, ma la "pelle" è salva. Se la sono vista davvero brutta tre turisti austriaci che al chilometro 53 dell'autostrada Parma-La Spezia hanno visto la loro macchina prendere fuoco. Stavano raggiungendo proprio la Liguria per le loro vacanze italiane ma non sono riusciti nemmeno a vederlo il mare: tempestivi gli interventi della Polizia stradale di Pontremoli e dei vigili del fuoco che riuscivano a tirare fuori in tempo gli occupanti.



Se la sono cavata bene, unico a rimanere ferito l'autista, colto da leggere ustioni alle gambe. Il traffico intorno all'ora di pranzo è rimasto bloccato per una mezz'ora e si è dovuto viaggiare sulla corsia di sorpasso. Il fuoco si sarebbe generato dal vano motore della Skoda per un possibile guasto allo stesso che avrebbe causato la fuoriuscita di liquidi creando l'innesco. Nessun'altra auto coinvolta, fortunatamente, visto che il mezzo è stato bloccato prima di arrivare alla vicina galleria.