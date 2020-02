Auto finisce fuoristrada, tragedia ad Albiano Magra: muoiono due ragazzi

Lunigiana e Apuane - Grave incidente stradale questa notte, all'una circa, in via della Repubblica ad Aulla, in località Albiano Magra. Un'auto è stata coinvolta in un tragico fuoristrada: sopra c'erano 5 ragazzi, tutti tra i 18 e i 20 anni. Due di loro sono deceduti. Altri due sono stati portati a La Spezia (di cui uno molto grave in rianimazione), il quinto portato con politrauma all'ospedale Apuane ma poi trasferito con Pegaso a Cisanello (PI).



Sul posto è intervenuta l'automedica Aulla, la Croce Rossa di Albiano Magra, la Pubblica Assistenza Croce Bianca di Aulla, due mezzi da La Spezia (automedica + ambulanza); 112;

115.



Il resoconto dei vigili del fuoco.

In data odierna alle ore 01:00 circa una squadra del Comando VVF di Massa Carrara distaccamento di Aulla con 5 unità e due mezzi è intervenuta in via della Repubblica nel comune di Aulla frazione Albiano Magra per incidente stradale. Giunti sul posto la situazione si presentava subito grave e si provvedeva congiuntamente al personale del 118 ad estrarre dalle lamiere contorte di una Alfa Romeo Mito che aveva urtato un muro cinque persone ferite gravemente e che venivano trasportate agli ospedali di Massa Carrara e di La Spezia. Al momento non conosciamo le condizioni di salute dei passeggeri. Sul posto i Carabinieri della stazione di Aulla per i rilievi del caso. Si provvedeva altresì a fare assistenza per permettere il recupero dell'auto ed al ripristino della viabilità. Alle ore 4 circa la squadra terminava l'intervento e faceva rientro in sede.