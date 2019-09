Lunigiana e Apuane - «Allarme. Settimo furto. Non mi assicurano più. E devo fare attenzione a non pubblicare video dove è riconoscibile il ladro per non incorrere in denunce sulla privacy». È il rassegnato commento di Claudio Giorgi, gestore di un bar di Pallerone (frazione di Aulla, Massa-Carrara) che nella notte, intorno alle 3, ha subìto l'ennesimo assalto. Giorgi ha pubblicato il video (allegato all'articolo) sui social e questo ha scatenato un'altra ondata di indignazione.



Nel filmato, ripreso da telecamere di videosorveglianza, si vede chiaramente un uomo che utilizza una pietra per sfondare l'ingresso, prendendolo a calci per aprire un varco e accedere al locale. Cosa avvenuta pochi secondi dopo l'inizio dell'assalto.



«Viene voglia di smettere di lottare ogni giorno per costruire qualcosa di buono» afferma Giorgi. «Cercare un paese diverso e andarsene. Dove le tutele ai delinquenti – prosegue – vengono dopo quelle di chi cerca di stare sulla sottile linea delle regole. Non cerco la politica, è lei che cerca te. Ti sfonda la porta mentre dormi».