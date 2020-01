Anziano disperso in Lunigiana, scattano le ricerche

Lunigiana e Apuane - Allarme in Lunigiana per un uomo di 79 anni che non ha fatto rientro a casa e attualmente risulta disperso. Si tratta di Antonio Cogliandro, detto Tonino, visto per l'ultima volta a metà mattina in località Mocrone nel comune di Villafranca in Lunigiana (Massa-Carrara). L'uomo era vestito con pantaloni scuri e giubbotto blu.



Oggi i vigili del fuoco del Comando di Massa-Carrara sono intervenuti per la ricerca dell'anziano. Sul posto anche personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso) e personale del nucleo cinofili proveniente dai comandi di Prato e Siena.



Chiunque avesse informazioni utili per rintracciare l'uomo può contattare i vigili del fuoco.