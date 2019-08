Ambulanza a fuoco, illesi i volontari e il personale medico

Lunigiana e Apuane - Un'ambulanza ha preso fuoco, ieri mattina, sabato, a Fivizzano. Nessuno era a bordo del veicolo e a quanto pare l'incendio è divampato a causa di un cortocircuito. A raccontarlo è la Pubblica Assistenza Avis di Fivizzano: "Oggi pomeriggio, per cause in corso di definitivo accertamento, ma che al momento sembrano dipendere da un cortocircuito elettrico verificatosi nell’abitacolo, la nostra ambulanza di soccorso avanzato FOX10 che si trovava parcheggiata in garage ha preso fuoco". Nessuno è rimasto coinvolto nell'incendio e grazie alla prontezza dei volontari sono stati immediatamente contattati i vigili del fuoco. "Solamente grazie alla prontezza dei nostri volontari in turno nell’accorgersi della situazione ed alla velocità d’intervento dei Vigili del Fuoco le fiamme non hanno ferito nessuno e non hanno raggiunto le bombole di ossigeno, altrimenti saremmo qui a raccontare danni ben peggiori. Ringraziamo tutti gli intervenuti nella situazione e quanti ci stanno manifestando la loro vicinanza".