«Sono viva e sto bene». Dopo ore di ansia, Camilla sta tornando a casa

La 19enne di Casola in Lunigiana sparita nella serata di martedì si è fatta sentire. Le ricerche dei carabinieri si erano estese al Lazio e nelle Marche

Lunigiana e Apuane - «Ciao a tutti, sono viva e sto bene. Sto tornando a casa». Un post su Facebook e l’attesa telefonata alla famiglia: si è fatta finalmente viva Camilla Scaletti, la 19enne che aveva fatto perdere le sue tracce martedì sera da Codiponte, frazione di Casola in Lunigiana (Massa-Carrara). L’appello sui social del fratello di ieri sera, mercoledì, aveva dato l’allarme sull’allontanamento della giovane.



«Questa ragazza è mia sorella – aveva scritto – se qualcuno la vedesse mi contatti subito. È sparita nel nulla questa notte». Il post era stato ripreso e condiviso da migliaia di persone in poche ore e, inizialmente sembrava che la giovane, da quanto riportato dal fratello, fosse passata da Roma: «Abbiamo già localizzato il telefono dove è uscita dall’autostrada», appunto Roma, aveva scritto in un commento su Fb. La questione era stata ripresa anche dal Comune di Casola, che ha rilanciato l’appello del fratello con un post sui social. «Se qualcuno avesse notizie di questa ragazza, si chiama Camilla Scaletti, contatti suo fratello Matteo Scaletti. È sparita ieri sera da Codiponte-Casola in Lunigiana».



Nel pomeriggio poi era emerso un altro elemento: il telepass dell’auto sulla quale era fuggita la 19enne, è stato rintracciato a Fano nelle Marche. Da qui i carabinieri avevano esteso in quella regione e nel Lazio. Poi, finalmente, in serata è arrivato l'annuncio tanto atteso: Camilla sta bene e sta tornando a casa.