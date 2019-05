Strada franata a Casola e ponte di Tresana, oltre un milione per i ripristini

Si tratta della Sr 445 che aveva subito il dissesto al chilometro 60 e del passaggio sul torrente Penolo

Lunigiana e Apuane - Con 400mila euro la Regione Toscana finanzia la manutenzione straordinaria della Strada regionale 445, dove verranno ripristinate le condizioni di sicurezza e la viabilità dopo la frana che è avvenuta al chilometro 60, nel comune di Casola in Lunigiana (Massa-Carrara). Lo stabilisce una delibera presentata dall'assessore a trasporti e infrastrutture e approvata dalla giunta nel corso della sua ultima seduta.



Le risorse saranno assegnate alla Provincia di Massa-Carrara che, nel tratto interessato dal movimento franoso, si occuperà dei lavori con il ripristino, il consolidamento del sedime stradale del demanio regionale e la messa in sicurezza complessiva. Per gli studi e la progettazione dell'intervento nel 2018 la Regione aveva già assegnato e erogato alla Provincia circa 24mila euro.



IL PONTE DI TRESANA

La Provincia di Massa Carrara ha finanziato il ponte sul torrente Penolo sulla Strada Provinciale 20. L'intervento consentirà la manutenzione straordinaria dell'infrastruttura nelle seguenti modalità: per il 2019 sono stati stanziati 50.000 euro per la progettazione, che il Sindaco di Tresana Matteo Mastrini vorrebbe fossero spesi per un ponte a due corsie, per il 2020 sono stati stanziati 700.000 euro che potranno essere spesi per l'intervento di riqualificazione. Il ponte sulla Strada Provinciale 20 è un'infrastruttura strategica per il tre ristoranti collocati sull'arteria e per il Salumificio sito a pochi metri.