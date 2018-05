Sarà inaugurato il 19 maggio a Pontremoli un vero centro di eccellenza dca

Al "Madre Cabrini", già attivo da Ottobre, un convegno sul ruolo della famiglia nei disturbi alimentari

Lunigiana e Apuane - Il Centro Dca Madre Cabrini di Pontremoli sta per essere inaugurato. La nuova struttura residenziali rappresenta un presidio di avanguardia per il trattamento dei Dca che non ha eguali in tutta la Regione Toscana. Il "Madre Cabrini", basato su un trattamento multidisciplinare della malattia è già attivo a pieno regime da Ottobre 2017; il 19 maggio 2018 si terrà presso il Teatro Madre Cabrini di Pontremoli il convegno inaugurale sul ruolo della famiglia nei disturbi alimentari dal titolo "I Disturbi del Comportamento Alimentare: il ruolo della famiglia da imputata a risorsa ", in Viale Madre Cabrini n.12 dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Un appuntamento imperdibile medici, studiosi e famiglie impegnati nella lotta a queste terribili malattie (in Italia sono oltre 3 milioni di persone a soffrirne).

Saranno presenti la sindaca di Pontremoli Lucia Baracchini, il direttore generale della Usl Toscana Nord-Ovest Maria Teresa De Lauretis, il sotto-segretario alla Giustizia Cosimo Ferri, la direttrice della Società della salute della Lunigiana Rosanna Vallelonga, il consigliere della Regione Toscana Giacomo Bugliani, il presidente dell’associazione Mi nutro di vita Sandro Tavilla. L’ingresso è gratuito; al termine del convegno verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni rivolgersi al numero 0187 833513.



Programma

Moderatrice: Rosanna Vallelonga



Ore 9:00 Saluto delle autorità



Ore 9:20 L’ascolto è famiglia

Stefano Tavilla – Francesca Ghiozzi



Ore 9:50

Scoprirsi fragili attraverso la sofferenza: Oltre la malattia

Sandra Zodiaco (Counselor internazionale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia)



Ore 10:10

Il modello multidisciplinare del Residence Cabrini Dca

Chiara Montalto (Neuropsichiatra infantile Madre Cabrini Dca Pontrmoli)



Ore 10:30

Nuovi disturbi del comportamento alimentare: dall’indanzia all’età adulta

Laura Dalla Ragione (Direttore Rete Dca Usl 1 dell’Umbria, docente campus biomedico Roma)



Ore 10:50

Riabilitazione nutrizionale a partire dalle linee di indirizzo del Min. Salute

Giovanni Gravina (Medico-endocrinologo Centro Arianna per i Dca Pisa, Casa di cura san Rossore Pisa – Centro per i Dca)



Ore 11:10

L’accoglienza delle famiglie con Dca

Anna Parasacchi (Associazione “Fenice” Lazio)



Ore 11:30

L’intervento con le famiglie nei bambini e adolescenti con Dca

Francesca Di Taranto (Psicologa psicoterapeuta IRCCS Fonazione Stella Maris Pisa) e Linda Bal-luchi (Psicologa psicoterapeuta IRCCS Fonazione Stella Maris Pisa)



Ore 11:50 Coffee break



Ore 12:00

L’esperienza del “Mandorlo”

Mariella Falsini (Presidente associazione Perle Grosseto)



Ore 12:20

Progetto Orfeo: ovvero la gestione psico-nutrizionale nell’area grigia dell’anoressia medio-grave

Samir Sukkar (Resp.le U.O.D. Dietetica e nutrizione clinica ospedale policlinico San Martino IRCCS per l’Oncologia ospedal policlinico san Martino Genova)



Ore 12:40

Il ruolo delle associazioni dei familiare nella prevenzione dei DCA

Giovanna Masala (presidente associazione Canne al vento Sassari)



Ore 13:00

Il modello Maudsley Hospital: il lavoro con le famiglie

Maria Cristina Stefanini

Ricercatore in neuropsichiatria infantile Università degli studi di Firenze, dirigente medico centro per la prevenzione e il trattamento dei Dca Azienza Usl Toscana centro)