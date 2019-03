Salvadori (Uil) contro l´Asl: «Valutazioni differenti, serve convocazione tavolo»

Lunigiana e Apuane - Claudio Salvadori, della Uil Fpl Massa-Carrara, interviene nuovamente sulla denuncia fatta alcuni giorni fa in cui aveva denunciato «favoritismi e nepotismo» ai Cup della Lunigiana per visite mediche ed esami. Era seguita una smentita dell'Asl. Adesso il sindacalista attende la convocazione dell'incontro da parte dell'Usl Toscana Nord Ovest: “Sono evidenti le divergenze per la Lunigiana fra le valutazioni della dirigenza Usl Toscana nord ovest e quelle che facciamo noi. Certamente noi non ci siamo inventati le cose ma le nostre considerazioni nascono da più incontri con i lavoratori, con la dirigenza Asl, con la direttrice della Società della salute. Ovviamente noi abbiamo chiesto un tavolo di confronto ed è soltanto in quel caso specifico che ci confronteremo con l’azienda. Soltanto ai tavoli trattanti, non c’è nient’altro da dire. Per quanto riguarda la precisazione sugli interventi chirurgici, il riferimento alla Casa della Salute di Aulla era stato ovviamente un errore di informazione: sappiamo che gli interventi vengono fatti a Pontremoli”.