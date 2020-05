Rossi risponde a Canesi: "Il passaggio alla fase 2 deve essere graduale"

- Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, risponde al professor Riccardo Canesi. Nelle scorse settimane, il docente di geografia lo aveva interpellato per far emergere l'intricata rete di relazioni che vivono le terre di confine, fra le quali la Lunigiana . Una rete che rischia di essere colpita in modo particolare dalle misure di contenimento del Covid-19. Di seguito la risposta di Enrico Rossi:"Caro professore,ho letto con interesse l'articolo che mi ha inviato e devo dire che molte delle sue considerazioni sono giuste; tanto che, sotto alcuni aspetti, ne abbiamo tenuto conto nelle nostre ordinanze. Ad esempio, per quello che riguarda la spesa, abbiamo specificato che vale il principio di prossimità, e che è quindi consentito recarsi, per fare acquisti necessari, nel punto vendita più vicino anche se questo si trova oltre i confini comunali.Per il resto, è vero che la Toscana si è adeguata a quanto previsto dal DPCM del 26 aprile, consentendo lo spostamento fuori regione solo per i motivi indicati dal governo e sposandone la ratio (come indica lei, è necessario limitare al minimo gli spostamenti delle persone), ma è altrettanto vero che a breve sono attese nuove decisioni che, tenendo conto dell'andamento dei contagi, consentano una più ampia libertà di movimento dei cittadini, anche tra regioni, soprattutto se questi avverranno tra zone con bassi indici di contagio.Comprendo il suo stato d'animo e le sue ben documentate ragioni, anche storiche. Tuttavia è bene non dimenticare la necessità che il passaggio alla cosiddetta Fase 2 avvenga in maniera graduale, con responsabilità e senza accelerazioni inutili e potenzialmente controproducenti. Il rischio di dover tornare indietro e imporre nuovamente restrizioni avrebbe un contraccolpo psicologico difficilmente sostenibile. La ringrazio per avermi scritto e le invio un cordiale saluto.Enrico Rossi".