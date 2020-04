Riaprono gli ospedali della Lunigiana: ecco il programma

Lunigiana e Apuane - L'Asl Toscana nord ovest fa sapere che «al fine di procedere con il programma di graduale riapertura degli ospedali della Lunigiana, dopo la ripresa dell’attività di ricovero da 118 all’ospedale di Pontremoli da sabato 18 aprile identico protocollo verrà attivato per l’ospedale di Fivizzano».



Entrando nel dettaglio: il 118 continuerà a centralizzare all’ospedale Apuane i pazienti con sintomatologia febbrile e con difficoltà respiratorie, mentre verrà ripristinato il protocollo operativo in atto prima dell’inizio dell’epidemia per tutti gli altri pazienti.



Per i pazienti che giungeranno in Pronto Soccorso in modo autonomo il medico di PS dopo valutazione clinica e radiologica trasferirà al NOA i pazienti che necessitano di ricovero con sintomatologia febbrile in atto o immagini radiologiche “sospette” per covid.



I pazienti che non presentano sintomatologia e diagnostica radiologica “sospetta” covid saranno ricoverati nella struttura di medicina e sottoposti a tampone naso-faringeo.



A tale scopo nell’unità operativa di Medicina é stato identificato un settore “ bolla” con stanze singole in cui tali pazienti sono “osservati“ in attesa del risultato del tampone. Se il risultato é negativo il paziente viene trasferito nel setting “pulito”; se positivo viene centralizzato al Noa.



«Questa procedura – spiega l'Asl – è essenziale al fine di poter mantenere, nei limiti del possibile, gli stabilimenti ospedalieri della Lunigiana in condizione covid free. La diagnostica radiologica è operativa come nel periodo pre-epidemico; dopo ogni esame i locali e l’attrezzatura utilizzata saranno oggetto di sanificazione».