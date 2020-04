Lunigiana e Apuane - Sopralluogo questo pomeriggio, giovedì, del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e dell’assessore alla Protezione civile, Federica Fratoni, ad Aulla (Massa-Carrara) dove ieri, in località Albiano Magra, è crollato il ponte sul fiume Magra. Rossi e Fratoni, accompagnati dai tecnici del Genio civile, hanno incontrato il sindaco Roberto Valettini al quale hanno confermato il pieno supporto e l’impegno della Regione, che è in contatto costante con il Governo, a verificare le vie più celeri per avviare la ricostruzione del ponte.



«Ho potuto constatare personalmente – ha detto Federica Fratoni – la devastazione dovuta al crollo del ponte e mi sono tornate alla mente le tristi immagini dei ponti crollati sul Magra poco a monte di questa infrastruttura, il 25 ottobre 2011 a causa dell’alluvione. Mi preme dire che oggi come allora la Regione c’è e faremo patrimonio anche di quella esperienza per fare in modo che il nuovo ponte sia realizzato in tempi brevi».



Intanto il Comune fa sapere che Italgas ha riattivato il servizio nella frazione di Caprigliola: «Le famiglie che non hanno ancora avuto lo sblocco del contatore – precisa l'amministrazione aullese – dovranno chiamare il pronto intervento al numero 800 900 999».



Infine buone notizie per i residenti di Albiano: da mercoledì riaprirà l'ufficio postale della frazione. «L'ufficio Postale di Albiano Magra sarà riaperto dalla prossima settimana il lunedì mercoledì e venerdì con decorrenza dal 15 aprile. Una notizia importante – ha commentato il deputato di Italia Viva, Cosimo Ferri – in un momento davvero difficile. Ringraziamo le Poste Italiane per aver risposto positivamente a una nostra istanza, a cui teneva molto il Comune di Aulla, e per aver voluto dare un segnale di vicinanza alla comunità di Albiano Magra dopo il crollo del Ponte. Un servizio molto utile per i cittadini che oggi sono non solo devono giustamente rispettare le restrizioni introdotte dalle normative per l’emergenza sanitaria ma anche devono subire anche un isolamento dovuto al crollo del ponte. E’ essenziale questo servizio per la frazione di Albiano».



«Tra l’altro – ha aggiunto Ferri – per alcuni servizi primari gli abitanti di Albiano saranno costretti, previa autorizzazione del Prefetto, a transitare nei comuni limitrofi e anche nella regione Liguria. E’ urgente garantire una strada, se pur provvisoria, che consenta una viabilità idonea per il transito. Le due priorità, infatti, sono quella di realizzare subito una viabilità alternativa e di ricostruire il ponte. Proprio per questo, per garantire tempi certi nella ricostruzione, chiediamo al Governo con insistenza la nomina di un commissario straordinario, modello Ponte Morandi, perché riteniamo che sia l’unica soluzione che possa portare risultati concreti. Inoltre presenterò un’interrogazione parlamentare per rendere pubblica e trasparente l’attività che è stata svolta dopo il crollo del Ponte Morandi quando nel rinnovo contratto di programma tra Ministero Infrastrutture e concessionari tra cui Anas, è stata disposta la verifica della staticità di tutti i viadotti e i ponti. Anche il ponte di Albiano è stato oggetto di questo monitoraggio ed è giusto capire allora cosa sia successo. L’occasione però deve indurci a rinnovare e a riverificare quest’attività di controllo anche per altre infrastrutture sia del territorio che del Paese. Va fatta chiarezza e vanno garantite ai cittadini infrastrutture solide e funzionali».