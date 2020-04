Ponte crollato, Lorenzetti: «Reazione governo positiva. Provincia è a disposizione»

Lunigiana e Apuane - “Nonostante le difficoltà, anche organizzative, di dovere gestire una situazione di emergenza di questa portata nel mezzo dell’epidemia, non possiamo che sottolineare come la risposta della Ministra Paola De Micheli sia stata immediata ed efficace. I cittadini hanno bisogno di sapere che tutte le istituzioni sono impegnate con una azione unitaria per risolvere quanto prima l’emergenza e avviare da subito l’opera di ricostruzione di una infrastruttura strategica sia per l’economia che per il tessuto sociale”.



E’ il commento del Presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, alle disposizioni avviate già oggi dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture per la ricostruzione del Ponte di Aulla, opera in gestione ad ANAS, crollata negli scorsi giorni.



“La Provincia di Massa Carrara – aggiunge il Presidente Lorenzetti - è a piena disposizione del commissario alla ricostruzione (il ministro ha proposto Enrico Rossi, ndr), disponendo tra l’altro delle competenze tecniche necessarie, in termini di personale e di mezzi. Siamo certi di potete dare alla Regione tutto il sostegno necessario, evitando tutti i ritardi e anche la dispersione di risorse che deriverebbe dal dovere istituire una struttura nuova, che sarebbe chiamata a svolgere gli stessi compiti dei nostri uffici tecnici”.



E sulla nomina di Rossi, interviene il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani. “Il Ponte di Albiano, costruito nel 1908, decisivo snodo di collegamento tra la Toscana e la Liguria, ha trovato oggi una buona notizia, nelle parole opportune e giuste del ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli, ovvero la nomina del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, a commissario per la ricostruzione”. Questo il commento del presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, che ha voluto rimarcare l’attenzione della Regione verso questa parte settentrionale del territorio toscano.



“Sono convinto che Rossi possa fare un ottimo lavoro e dare l’idea di una Toscana molto attenta alla Lunigiana, e ritengo che il commissario, oltre alle consuete competenze relative alla progettazione e all’esecuzione dei lavori, debba essere investito anche della responsabilità – in questa fase transitoria – di garantire il più celermente possibile la riapertura della viabilità ordinaria tra le due sponde del fiume Magra”.



Proprio per garantire il massimo della velocizzazione, secondo Giani, sarà opportuno attivare una collaborazione con il Ministero della Difesa e il Genio Pontieri. “Anche per questo ascolteremo con attenzione la comunicazione che Rossi svolgerà il 15 aprile nella prossima seduta del Consiglio regionale”. “Intanto auguri al Commissario – ha concluso – tutta la Toscana è con lui, perché la ricostruzione del Ponte di Albiano sia il segno più evidente della rinascita della nostra terra.