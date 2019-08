Nessuna centrale idroelettrica a Tavernelle, esulta la cittadinanza

Lunigiana e Apuane - La Regione Toscana con decreto 12911 ha archiviato la pratica relativa alla realizzazione della centrale idroelettrica di Tavernelle nel Comune di Licciana Nardi. Termina così con un lieto fine la spinosa questione della centrale osteggiata dall'amministrazione comunale e da tutta la cittadinanza che aveva a tal fine organizzato un comitato spontaneo per la difesa del Taverone.



Decisiva è stata sicuramente la Conferenza regionale dei Servizi del 21 maggio scorso a Firenze a cui parteciparono gli enti preposti e nella quale furono pronunciati pareri ostativi. In particolare sono stati preziosi i contributi prodotti in quella sede da alcuni dei soggetti interessati:



- l'ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana),

- l'Autorità di Bacino,

- la Regone Toscana con i settori Genio Civile, Tutela Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, Tutela della Natura e del Mare

- il Comune di Licciana Nardi rappresentato dalla sindaca reggente Michela Carlotti

- il Comune di Comano con l'allora sindaco Cesare Leri

- il Comitato cittadino di difesa del Taverone



La ditta stessa alla fine ha infatti deciso di ritirare la richiesta di valutazione di impatto ambientale in seguito a quei pareri ostativi espressi nella Conferenza dei Servizi e che avrebbero comportato un onere elevato per la ditta con l'incertezza dell'approvazione finale. Grande soddisfazione viene espressa dal gruppo civico "Licciana Insieme" che ricorda l'impegno profuso dalla ex sindaca Carlotti che il 21 maggio fu presente con grande determinazione a Firenze a perorare la causa in Conferenza dei Servizi anche se dopo qualche giorno (26 maggio) avrebbe dovuto passare il testimone al nuovo sindaco non essendosi ricandidata alle elezioni a causa di contrasti interni al suo gruppo.