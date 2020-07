Memorial Colò, a Tresana la sedicesima edizione dell´evento ciclistico

Lunigiana e Apuane - Domenica 2 agosto, per la categoria juniores, ci sarà un importante evento ciclistico a Tresana.

"L'amministrazione – afferma il delegato allo sport Alessandro Vannini - con la collaborazione di Se.Pr.In ha lavorato per portare un grande evento sulle strade di Tresana, la sedicesima edizione del Memorial Colò. Tuttavia l'emergenza Covid ha determinato alcune scelte che renderanno la gara ciclistica di domenica ancora più speciale: sarà la prima cronometro individuale dopo anni di gare in linea".

Il lotto di partecipanti è altamente qualificato e leader della manifestazione sarà il campione europeo ucraino Ponomar, che gareggia per il club Franco Ballerini di Pistoia: al via ventisette squadre provenienti dal tutte le regioni del centro nord, dal Lazio alla Valle d'Aosta.

Il percorso prevede la partenza dalla sede del Comune, il passaggio in V. Europa direzione Parco Fiera, il transito nel borgo di Barbarasco verso il ponte per poi salire a Tassonarla, la discesa verso Baltrina, il rientro a Barbarasco sulla strada provinciale 23 per raggiungere Corneda, la salita verso Groppo sulla strada provinciale 24 dove è collocato l'arrivo.

La partenza del primo atleta è prevista alle ore 14: ogni minuto, per ottanta minuti, la partenza di un ciclista.

"Ci sarà un grande dispiegamento di forze per garantire la sicurezza necessaria e ringrazio l'organizzazione del Memorial, Se.Pr.In ed il Comitato Groppo per l'aiuto"